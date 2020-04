Brasile: coronavirus, Bolsonaro annuncia accordo con India per importare idrossiclorochina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro è tornato a citare l'esperienza del cardiologo Roberto Kalil, che ha somministrato la idrossiclorochina a "decine di pazienti", oggi "tutti guariti". Pur "non avendo portato a termine il protocollo dei test", ha proseguito Bolsonaro, Kalil ha "deciso di somministrare il medicinale, per non doversi pentire in futuro. Questa decisione potrebbe entrare nella storia come quella che ha salvato migliaia di vite in Brasile", ha aggiunto. Il tema è segnalato come uno di quelli su cui Bolsonaro è entrato in contrasto con Mandetta: per il ministro della Salute, fino a quando non saranno disponibili prove scientifiche sufficienti a stabilirne l'efficacia - senza controindicazioni -, il composto rimane prescrivibile solo per lo stadio più grave della malattia. Nel frattempo, e dopo diversi scambi con la presidenza, Mandetta ha riconosciuto ai medici la possibilità di utilizzare l'idrossiclorochina, "assumendosene la responsabilità e comunicando i possibili rischi ai pazienti". (segue) (Brb)