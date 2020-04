Brasile: coronavirus, Bolsonaro annuncia accordo con India per importare idrossiclorochina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha segnalato che i primi risultati attendibili di alcune ricerche in corso si potrebbero avere dal 20 aprile in avanti. Si tratta di nove studi clinici sviluppati in centro centri di ricerca, su cinque mila pazienti che presentano le varie intensità dei sintomi della Civod-19. Nei giorni scorsi Mandetta aveva avvertito che circa un terzo dei pazienti con sintomi lievi avevano dovuto sospendere il trattamento. Alle potenzialità del farmaco anti-malaria crede molto anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, contro il parere di Anthony Fauci, l'infettivologo alla guida della task force della Casa Bianca per la lotta alla Covid 19. Sperimentazioni in corso in Cina sembrano dimostrare che il composto di base, la clorochina, aiuta a controllare meglio il decorso della malattia. (segue) (Brb)