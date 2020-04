Brasile: coronavirus, Bolsonaro annuncia accordo con India per importare idrossiclorochina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sommando i dati provenienti dai dipartimenti della Salute di ciascuno degli stati della federazione, il numero complessivo di contagi in Brasile è salito a 15.927, con un numero di morti pari a 800. Il tasso di letalità della Covid-19 (rapporto tra il numero di ammalati e il numero di morti) è salito dal 3,8 per cento al 5 per cento in 24 ore. La maggior parte dei casi, 6.708, sono stati registrati nello stato di San Paolo, dove si registrano anche 428 morti. Secondo stato per numero di infettati, 1938, quello di Rio de Janeiro, che conta anche 106 morti, seguito da Cearà con 1.291 casi e 43 morti, Amazzonia, con 804 casi e 30 morti, Minas Gerais con 614 casi e 14 decessi, e Rio Grande do Sul do Sul con 555 casi e 9 morti. (Brb)