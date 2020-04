Coronavirus: Comune di Monza attiva conto corrente per le donazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Monza ha voluto cogliere la possibilità data dalla Protezione Civile di aprire un conto corrente bancario dedicato a sostenere lo sforzo del Comune impegnato in prima linea nella durissima battaglia contro il Coronavirus. "Abbiamo voluto chiamarlo 'Un aiuto per Monza': ognuno può donare quello che desidera o può per aiutare le famiglie monzesi più in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19, ma anche per cominciare a mettere insieme i primi mattoni di una non facile ripresa", ha spiegato il sindaco Dario Allevi. Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico usando le seguenti coordinate bancarie: IT46 N 05034 20408 000000009103 intestato al Comune di Monza con la causale "Un aiuto per Monza". L'eventuale versamento gode delle detrazioni fiscali previste dalla legge. (Com)