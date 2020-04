© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalla Regione Lazio 43 milioni di bonus affitto per aiutare famiglie e cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Risorse ai Comuni, un sostegno concreto per essere vicini alle persone. Ora fare presto". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)