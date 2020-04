Coronavirus: Bulgaria, oltre 600 i contagiati, non ancora piena circolazione virus a Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi confermati di coronavirus in Bulgaria sono saliti a 611, 30 persone in più con una crescita del 5,2 per cento nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie sono 24 i decessi registrati sino a questa mattina. Dei 30 nuovi casi, 13 sono stati ospedalizzati. L'ispettore capo della sanità, Angel Kounchev ha dichiarato che "la piena circolazione del virus a Sofia è ancora da vedere, quindi non si può fare affidamento sull'immunità del gregge per la protezione", aggiungendo che ai risultati dei test effettuati su 1.016 agenti di polizia, solo nove sono risultati positivi ai tamponi chiarendo che due hanno sviluppato gli anticorpi. Kounchev ha aggiunto che l’epidemia “è sotto controllo”, e che con il mantenimento delle misure sarà possibile mantenere basso il tasso di diffusione del virus.(Bus)