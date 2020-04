Coronavirus: Musumeci, per Pasqua limitazione al transito nello Stretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ordinanza di Musumeci viene ribadito che le uscite per gli acquisti essenziali, a eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate a una sola volta al giorno e a un solo componente del nucleo familiare. Continua a essere inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni. La chiusura, domenicale e nei festivi, di tutti gli esercizi commerciali include anche i relativi servizi di consegna a domicilio, con eccezione della sola consegna di farmaci e prodotti editoriali. Infine, Musumeci nell'ordinanza ha richiamato anche uno studio del dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell'Università di Palermo che ha evidenziato come la Sicilia, "alla luce dei dati raccolti sull'andamento dell'epidemia sin dalla fine di febbraio, potrebbe essere la prima Regione italiana a raggiungere l'obiettivo di 'zero contagi', solo se continua a mantenere le restrizioni in vigore". (Ren)