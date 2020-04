Russia: sondaggio, 69 per cento intervistati soddisfatto del proprio standard di vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 69 per cento degli intervistati nel quadro di un sondaggio condotto dal Centro studi sull’opinione pubblica in Russia (VtsIom) ha dichiarato di essere soddisfatto del proprio standard di vita. Lo riferisce la stampa della Federazione, aggiungendo che la situazione generale del paese è stata giudicata bene solo dal 40 per cento dei partecipanti. Lo studio ha evidenziato che il 51 per cento degli intervistati ha valutato negativamente la situazione attuale in Russia. (Rum)