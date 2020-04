Russia: coronavirus, Mosca rinuncia ai dazi sull'ortofrutta per stabilizzare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo economico russo ha proposto di importare cereali e ortaggi in regime di esenzione dai dazi. Lo hanno riferito fonti citate dal quotidiano "Kommersant". L'esenzione sarà valida per due mesi, al fine di ridurre i costi degli importatori e ripristinare le scorte di beni essenziali. Con la produzione di grano saraceno, che è stato il prodotto più richiesto tra i russi nei primi giorni della pandemia da coronavirus, non ci sono problemi all'interno del paese, anche per il divieto di esportazione imposto da autorità russe e dell'Unione economica eurasiatica (Uee). Tuttavia il consumo di verdure fresche è in crescita e i produttori locali non possono soddisfare le attuali esigenze dei consumatori. Per la prima volta dallo scorso autunno, nel marzo 2020, le importazioni di prodotti vegetali da paesi non appartenenti alla Comunità di stati indipendenti sono diminuite del 4,4 per cento, raggiungendo circa 15,62 miliardi di euro.(Rum)