Coronavirus: Crippa (M5s), giusto pensare a fase 2, ma cautela per evitare nuova serrata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, afferma di sentir "sempre più spesso parlare della fase due" e riconosce che "è giusto che si guardi alla ripartenza e che si programmi un'uscita graduale dalla situazione che stiamo vivendo". Ma, avverte in un post su Facebook "occorre prudenza e calma, per non vanificare i sacrifici fatti sin qui dalla stragrande maggioranza degli italiani. Perché basta poco, un atteggiamento di imprudenza, per tornare alla situazione di lockdown e ricominciare tutto daccapo". Il parlamentare pentastellato quindi osserva: "Per fortuna i dati degli ultimi giorni della Protezione civile mostrano che, se continueremo di questo passo, presto potremmo aver superato la fase più difficile, dato che la curva epidemiologica sta migliorando. Continua a calare il numero dei malati ricoverati, compresi quelli in terapia intensiva e cala il numero di nuovi casi rilevati in rapporto al numero di tamponi. Ieri, addirittura, è stato registrato un numero molto elevato di persone guarite, il più alto dall'inizio dell'emergenza, ben 2099 in 24 ore". (segue) (Rin)