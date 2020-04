Coronavirus: Crippa (M5s), giusto pensare a fase 2, ma cautela per evitare nuova serrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma, purtroppo - continua Crippa - continuano ad essere molte le vittime. Quindi non possiamo permetterci di abbassare la guardia, ma occorre sentire e affidarsi alla comunità scientifica per poter programmare una ripartenza che, ripeto, dovrà essere graduale, a fasi, come ha affermato ieri anche il vicedirettore dell'Oms, Ranieri Guerra. Sono certo - aggiunge - che il presidente Conte e tutto il governo sapranno gestire anche questa fase nel modo migliore, ma dobbiamo continuare ad essere responsabili. Di certo, infatti, non potremo subito tornare alla vita normale, dovremo convivere ancora un po' di tempo con questa situazione. La ricostruzione è già cominciata - conclude l'esponente pentastellato - il governo ha varato provvedimenti fondamentali per la ripresa del Paese, come il Cura Italia, il decreto liquidità e il prossimo dl Aprile in arrivo, per sostenere famiglie, imprese e lavoratori. Dobbiamo fare ancora un altro sforzo, non possiamo mollare adesso". (Rin)