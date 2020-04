Ue: Conte, Unione europea rischia di fallire come progetto nella crisi del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea rischia di fallire come progetto nella crisi del coronavirus. Lo ha detto il premier italiano Giuseppe Conte nel corso di un'intervista all'emittente britannica "Bbc". Secondo Conte, l'Ue deve agire in modo adeguato e coordinato per aiutare i paesi più colpiti dal virus. il premier italiano ha poi affermato che l'Unione europea deve affrontare la sfida di quello che definisce "il più grande test dalla seconda guerra mondiale". "Serve nuova linfa nel progetto europeo altrimenti il rischio di un fallimento è reale", ha detto Conte. (Res)