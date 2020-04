Serbia: presidente Vucic, primogenito Danilo positivo al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato che il suo primogenito, Danilo, è risultato positivo al Covid-19 ed è attualmente ricoverato presso la Clinica per malattie infettive di Belgrado. “Quando è iniziato tutto mi ha detto che la resa non è un’opzione sul tavolo: ora mio figlio è stato contagiato, e presenta un quadro clinico tale da aver reso necessario il ricovero presso la Clinica di malattie infettive. Figlio mio, vincerai”, ha scritto Vucic sul suo profilo Instagram. Nel frattempo, il bilancio totale dei contagiati in Serbia è salito a 2.666 persone, secondo quanto riportato dalle autorità nazionali competenti per la gestione dell’epidemia. Nella giornata di ieri sono stati registrati 219 casi dopo aver effettuato 1.726 test sulla popolazione. Rispetto al giorno prima si sono verificati 4 nuovi decessi, che portano il totale a 65. L'età media delle persone decedute fra i contagiati da coronavirus è di 64,6 anni. (segue) (Seb)