Serbia: presidente Vucic, primogenito Danilo positivo al Covid-19 (2)

- La percentuale di mortalità fra i casi di contagio è pari al 2,43 per cento. I ricoverati sono attualmente 1.135 e fra questi 112 necessitano della ventilazione meccanica. I test effettuati finora in Serbia sono 10.761. Le autorità nazionali hanno nel frattempo annunciato la possibile introduzione di nuove misure restrittive. Il presidente Aleksandar Vucic ha detto che potrebbe essere stabilito il divieto per i cittadini di uscire da venerdì a domenica. "Adottiamo nuove misure per evitare l'aumento di vittime e salvare le vite delle persone", ha precisato Vucic. Il capo dello Stato ha poi osservato che la Serbia si è trovata in una condizione più difficile rispetto al "95 o 96 per cento degli altri paesi" a causa dell'ingresso massiccio di persone rispetto al numero di abitanti. Vucic ha fatto così riferimento all'arrivo nelle scorse settimane di circa 400 mila cittadini serbi che si trovavano all'estero. Il presidente serbo ha infine confermato che la capitale Belgrado è il maggiore focolaio individuato nel paese. (Seb)