Coronavirus: da Taranto spedite alla Cassa ragionieri 100 richieste per bonus 600 euro

- “Sono 113 i commercialisti iscritti alla Cassa di previdenza ragionieri ed esperti contabili della provincia di Taranto (di cui 59 nel capoluogo) che hanno effettuato la richiesta per accedere al bonus di seicento euro previsto dal governo in seguito all'emergenza legata al nuovo Coronavirus”. Lo ha reso noto Nicola Chiarielli, delegato pugliese dell’istituto previdenziale. “La Cnpr, presieduta da Luigi Pagliuca – ha aggiunto Chiarelli - è al lavoro per assicurare agli iscritti le tutele adeguate a questa situazione così delicata. Nessuno sarà lasciato indietro: abbiamo potenziato i servizi istituzionali di previdenza e assistenza e abbiamo messo in campo ulteriori iniziative a sostegno dei colleghi che stanno vivendo mesi di grande difficoltà. È il momento di far sentire ai nostri iscritti la vicinanza della nostra cassa di previdenza. Una vicinanza ovviamente non solo simbolica. Sono momenti complicati e i colleghi sono in prima linea al fianco delle aziende presenti sul territorio per supportarle in queste settimane complicatissime”. “In caso di necessità - ha spiegato il delegato della Cnpr - i nostri iscritti possono beneficiare di un sussidio straordinario oltre che di un'indennità giornaliera da ricovero. Oltre alle garanzie già previste, e in via straordinaria, il Gruppo Unipol ha deciso di estendere gratuitamente il riconoscimento dell’indennità giornaliera anche nel caso in cui l’assicurato sia costretto a regime di quarantena presso il proprio domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19. Poi, sono state potenziate anche le nostre misure di sostegno al credito con le banche convenzionate”. (segue) (Ren)