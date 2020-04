Coronavirus: da Taranto spedite alla Cassa ragionieri 100 richieste per bonus 600 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tracciare il bilancio della situazione in Puglia è il consigliere di amministrazione dell’istituto pensionistico Fedele Santomauro: “Sono 1131 le domande che ci sono pervenute dalla Puglia. La maggior parte arriva da Bari (340). Poi Foggia (220), Lecce (213), Barletta-Andria-Trani (145), i 113 di Taranto e 100 da Brindisi. La Cassa ha approntato una task force per essere al fianco dei suoi iscritti, in Puglia come nelle altre regioni. Proprio per questo motivo abbiamo potenziato l'assistenza attraverso diversi canali. Tutti i nostri iscritti possono usufruire di un servizio di assistenza telefonica sanitaria h24 tra cui anche pareri medici immediati, consulenza medica sul virus Covid-19 consultabile al numero verde 800212477, videoconsulto gratuito per un confronto diretto con il medico specialistico ed è stato attivato un accesso prioritario per la sanità convenzionata”, ha concluso Santomauro. (Ren)