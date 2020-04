Coronavirus: Gelmini (FI), maggioranza statalista e illiberale, per ricostruzione serve altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha affermato che occorre, una volta debellato il coronavirus, "mettere in quarantena la burocrazia". In un intervento pubblicato da "Italia Oggi", la parlamentare azzurra si è chiesta: "Possiamo uscire dalla presunzione di colpevolezza che costringe ogni cittadino che voglia fare, ogni impresa che voglia partecipare ad un appalto, a sottoporsi alle vessazioni di enti, agenzie, amministrazioni e autorità varie?. Lo Stato ha già le informazioni: entra nei nostri conti correnti, conosce la nostra posizione fiscale, fra poco (con l'alibi della pandemia) saprà anche i nostri spostamenti. Basta un software, appena più efficiente di quello utilizzato dal 'click day', per avere tutto. Vogliamo provare quindi ad abolire la parola 'certificazione'? E replicare per le opere pubbliche, anche quelle di dimensione minore, il modello Morandi (il cui cantiere è andato avanti anche con il Coronavirus)?" (segue) (Rin)