Coronavirus: Gelmini (FI), maggioranza statalista e illiberale, per ricostruzione serve altro (2)

- "Azzerata la burocrazia - ha osservato ancora Gelmini - servirà poi una poderosa riforma fiscale nel segno della semplicità e della riduzione. Un fisco più semplice e meno oneroso, permetterà anche a chi lavora a nero di 'emergere'. Una emersione che oggi ha un valore più comprensibile, visto che il lavoro irregolare è privo di tutele. Sulla giustizia sarebbe sufficiente riscrivere quella mole di norme che ha reso tutti i cittadini provvisoriamente a piede libero. E poi sì, bisognerà rivedere anche l'architettura dello Stato: un Paese che ha inondato i cittadini di decreti, Dpcm ed ordinanze dei singoli ministeri, della Protezione civile, dei governatori e perfino dei sindaci, è un Paese di per sé 'pandemico'. Ma la direzione di questa ricostruzione è esattamente opposta a quella indicata da una maggioranza statalista e illiberale. Servirà riscoprire parole come sussidiarietà e autonomia, insieme anche ad una legislazione d'emergenza che non ci faccia cogliere impreparati da situazioni di crisi. Per tutto questo - ha concluso - serve il centro-destra: per la prossima conferenza stampa invece c'è Conte". (Rin)