Coronavirus: Pd Umbria, polo ospedaliero di Orvieto è presidio strategico del territorio (2)

- "Il 5 aprile scorso - hanno aggiunto i consiglierei Pd - l’assessore Luca Coletto dichiarò pubblicamente di seguire con grande attenzione la situazione dell’Orvietano, sia quella dell’ospedale che quella dei centri di assistenza territoriale, non specificando però quando e se sono stati attivati percorsi differenziati e dedicati ai pazienti covid, se sono stati adottati protocolli specifici e forniti i dispositivi di protezione individuale sufficienti per la messa in sicurezza dei pazienti e dello stesso personale sanitario”. A tal proposito, consiglieri Pd hanno chiesto allo stesso assessore “quando intenda chiarire definitivamente l’organizzazione dell’Ospedale di Orvieto e, in particolare, se procederà nella direzione di riconversione parziale a covid hospital, quali servizi saranno sospesi e quali rimarranno attivi, tenuto conto che appare imprescindibile un aumento di personale sanitario nella struttura e nuovi posti in terapia intensiva, così da garantire il trattamento delle emergenze e delle urgenze”. Secondo i consiglieri Pd “il numero dei tamponi effettuati e previsti in quel territorio risulta ancora insufficiente, tanto più se messo in relazione al numero dei contagiati, rischiando così di distorcere anche la fase di monitoraggio prevista nell’ambito dell’emergenza”. Riguardo a questo specifico aspetto, nell’interrogazione, è infine stato chiesto “se la Regione pensa di potenziare l’attività di screening sui contagi Covid–19 aumentando il numero dei tamponi previsti e introducendo i test anticorpali, qualora validati, anche per la zona dell’orvietano oltre che per tutto il territorio regionale”. (Ren)