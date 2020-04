Brasile: coronavirus, governo sigla contratto per produzione su larga scala di respiratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute brasiliano ha firmato il primo accordo con una impresa nazionale per la produzione su larga scala di respiratori ospedalieri fondamentali nella cura dei malati della Covid-19. Il progetto sarà sviluppato dall'impresa di ventilatori Magnamed e utilizzerà la capacità di produzione su larga scala di Flextronics, una casa automobilistica internazionale che normalmente serve il mercato delle telecomunicazioni e della tecnologia. L'obiettivo è di consegnare 6.500 dispositivi entro agosto, con l'aspettativa di consegnare almeno 2.000 unità nel primo mese. Il valore del contratto non è stato reso noto. Entrambe le società hanno sede nello stato di San Paolo. Il ministero aveva già comunicato ai principali fornitori di respiratori nel paese che la produzione sarebbe stata interamente assorbita dal governo federale. Tuttavia, queste fabbriche hanno bisogno di partner più grandi per moltiplicare la loro capacità di consegna dieci volte. Al momento solo il consorzio Magnamed-Flextronics è stato finora in grado di raggiungere le caratteristiche necessarie per ricevere il via libera dal governo federale. (segue) (Brb)