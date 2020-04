Brasile: coronavirus, governo sigla contratto per produzione su larga scala di respiratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una relazione tecnica firmata dal ministro della Salute brasiliano, Luiz Henrique Mandetta, sostiene che il Brasile registrerà il picco di contagi da coronavirus tra la fine di aprile e il mese di maggio e che nel paese la pandemia sarà presente almeno fino a metà settembre. Il testo, pubblicato dalla "Rivista della società brasiliana di medicina tropicale" (Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical"), analizza anche le misure adottate dal Brasile per affrontare la pandemia, elencando cronologicamente le disposizioni del governo a seguito della diffusione delle linee guida da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il picco della diffusione si registrerà nel paese nel periodo autunnale e invernale, quando si verifica anche una maggiore incidenza di malattie respiratorie. "Sebbene il Brasile stia cercando di attuare misure come l'isolamento sociale per ridurre il numero di casi, nei prossimi mesi è previsto un aumento dei casi della Covid-19. Diversi modelli matematici hanno dimostrato che il virus circolerà entro la metà di settembre, con un importante picco di casi in aprile e maggio", afferma il rapporto. "Pertanto, esistono grandi preoccupazioni a causa della scarsa disponibilità di unità di terapia intensiva, ventilatori meccanici necessari per i pazienti ricoverati in ospedale con la Covid-19, nonché sulla carenza di disponibilità di specifici test diagnostici", avverte il documento. (segue) (Brb)