Brasile: coronavirus, governo sigla contratto per produzione su larga scala di respiratori (3)

- L'isolamento sociale è confermato come una delle misure migliori per prevenire la diffusione della malattia. "L'isolamento sociale è una misura che dovrebbe essere suggerita all'inizio dell'emergere di casi per appiattire la curva epidemiologica con il minor impatto economico possibile", affermano gli esperti del rapporto. "Se il distacco sociale è efficace per contenere la pandemia, l'impatto economico può essere mitigato quando viene controllata la pandemia", afferma il documento. Il rapporto cita anche l'uso di maschere come una delle misure preventive che possono aiutare a arginare la diffusione della pandemia. In Asia, l'uso delle maschere è culturalmente accettato e non c'è l'abitudine di abbracciarsi e baciarsi, come in Brasile. "Queste differenze possono essere decisive nell'evoluzione della pandemia", afferma il documento che come prima firma porta quella del medico infettivologo Julio Croda, che a marzo ha lasciato l'incarico di direttore del Dipartimento di immunizzazione e malattie trasmissibili del ministero ed è attualmente ricercatore presso la Fondazione Oswaldo Cruz e presso l'Università Federale del Mato Grosso do Sul (Ufms). (segue) (Brb)