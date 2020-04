Polonia: ministro Sanità, senza misure restrittive avremmo 25 mila contagi da Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da Covid-19 in Polonia avrebbero già superato le 25 mila unità se le autorità nazionali non avessero imposto misure restrittive alla circolazione delle persone. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità del paese esteuropeo, Lukasz Szumowski, durante un’intervista con l’emittente “Polskie Radio”. Stando alle informazioni diffuse, il ministro ha affermato che “oggi il governo annuncerà una serie di nuove disposizioni, che tuttavia non saranno drastiche”. “Al momento abbiamo circa cinquemila casi confermati: cinque volte in meno rispetto a quelli che avrebbero potuto essere registrati se avessimo continuato a vivere normalmente”, ha detto, sottolineando che “le restrizioni economiche saranno rimosse in maniera graduale”. (Vap)