Italia-Russia: Conte, Mosca non ha imposto condizioni per soccorso in emergenza coronavirus

- La Russia non ha imposto condizioni all’Italia, al momento di inviare soccorsi e personale medico nel nostro paese per contrastare l’emergenza coronavirus. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di un’intervista alla “Bbc”. Rispondendo a una domanda circa i “secondi fini” della Russia in questa situazione, come la possibilità di ottenere il sostegno del governo italiano alla rimozione delle sanzioni Ue, Conte si è detto “profondamente offeso da tali insinuazioni”. “Si tratta di un’offesa al governo italiano e anche a Vladimir Putin, che non si sognerebbe mai di usare tale situazione a suo vantaggio”, ha aggiunto il premier italiano. (Res)