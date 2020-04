Africa: Banca mondiale, crisi coronavirus trascinerà area sub-sahariana in recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricadute economiche della pandemia di coronavirus farà cadere l'Africa sub-sahariana in recessione per la prima volta da 25 anni, colpendo in particolare le regioni di Nigeria, Angola e Sudafrica, i paesi che sono il motore del continente. Lo dice la Banca mondiale nel suo rapporto "Africa's Pulse", pubblicato oggi. Secondo la Bm, l'economia della regione si contrarrà fra il 2,1 ed il 5,1 per cento dalla crescita dello scorso anno, stimata al 2,4 per cento, con una crisi che costerà a tutta l'Africa sub-sahariana fra i 37 ed i 79 miliardi di dollari in perdite di produzione. "La pandemia di Covid-19 sta testando i limiti delle società e delle economie di tutto il mondo e i paesi africani saranno probabilmente colpiti in modo particolarmente duro", ha dichiarato Hafez Ghanem, vicepresidente della Banca mondiale per l'Africa. In questo contesto di emergenza, la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (Fmi) stanno correndo ai ripari per fornire fondi di emergenza ai paesi africani per combattere la pandemia e mitigare l'impatto economico della crisi. (segue) (Res)