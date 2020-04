Africa: Banca mondiale, crisi coronavirus trascinerà area sub-sahariana in recessione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre al forte impatto previsto sulle economie dei paesi produttori ed esportatori di petrolio, la Banca mondiale prevede che la crescita si indebolirà in modo sostanziale nell'area dell'Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale e nella Comunità dell'Africa orientale a causa della debole domanda esterna e delle interruzioni alle catene di approvvigionamento e della produzione interna. Per Bm la diffusione del coronavirus potrebbe inoltre determinare un aggravamento della crisi alimentare nel continente, con previsioni di contrazione della produzione agricola del 2,6 per cento e fino al 7 per cento in caso di blocchi commerciali. "Le importazioni di alimenti diminuiranno sostanzialmente (fino al 25 per cento nel peggiore dei casi, o al 13 per cento in uno scenario migliore) a causa di una combinazione di maggiori costi di transazione e della riduzione della domanda interna", si legge nel comunicato che accompagna il rapporto. (Res)