Repubblica Ceca: Camera approva ddl su operazioni finanziarie banca centrale

- La Camera dei Deputati ceca ha votato a favore di un disegno di legge del governo che estende la possibilità della Banca nazionale ceca di acquistare azioni e obbligazioni. Lo riporta l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Se il testo sarà approvato anche dal Senato e promulgato dal capo dello Stato, le nuove norme resteranno in vigore fino alla scadenza prevista del 2021. Una maggiore libertà per la Banca centrale nel compiere operazioni finanziarie è diventata necessaria per assicurare la stabilità della moneta e dei prezzi. (Vap)