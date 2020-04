© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, informa che è in vigore il decreto Liquidità e su Twitter aggiunge: "Ora andiamo rapidi a garantire 400 miliardi di risorse al tessuto economico, proroghiamo le scadenze fiscali e con il Golden power tuteliamo i settori strategici del made in Italy. Il Paese - conclude - si rialzerà presto e correrà più veloce di prima". (Rin)