Imprese: coronavirus, Generali dona 1 milione di euro a sistema sanitario di Trieste

- La compagnia Generali ha donato 1 milione di euro all’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) per l’acquisto di dotazioni tecnologiche per la terapia intensiva dell’Ospedale di Cattinara di Trieste e per dispositivi di protezione individuale nelle case di riposo della città. L’iniziativa, riferisce Generali in un comunicato, rientra nell’ambito del Fondo straordinario internazionale creato dalla compagnia per far fronte all’emergenza del Covid-19. Grazie anche a queste risorse, l’ospedale triestino potrà acquistare una serie di importanti strumentazioni sanitarie – quali ad esempio ventilatori polmonari e sistemi tecnici essenziali per reparti intensivi o sub intensivi – che aiutano il trattamento dei pazienti con gravi problemi respiratori. A questi si aggiungono apparecchiature portatili per radiologia ed ecografi portatili per eseguire approfonditi esami diagnostici su pazienti affetti da Covid-19 intrasportabili. Con queste risorse verranno inoltre acquistati dispositivi di protezione individuale per operatori e ospiti all’interno delle case di riposo di Trieste, nell’ambito del piano di supporto all’attività delle strutture che l’Asugi sta attuando per fronteggiare l’emergenza. (segue) (Com)