Imprese: coronavirus, Generali dona 1 milione di euro a sistema sanitario di Trieste (2)

- L’Asugi è fortemente impegnata ad aumentare il numero di posti letto di terapia sub intensiva, di pneumologia e di terapia intensiva per assistere pazienti con insufficienza respiratoria, allestendo a questo scopo un nuovo reparto dell’Ospedale di Cattinara che prevede 33 nuovi posti letto. Il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, e il Group Ceo, Philippe Donnet, hanno affermato: “La lotta all’epidemia Covid - 19 è una sfida che sta toccando drammaticamente persone, famiglie e aziende in tutto il mondo, per cui si rende necessaria la condivisione e la concertazione degli sforzi, sia a livello globale sia intervenendo sulle comunità locali. L’intervento di Generali a favore della comunità di Trieste è un’ulteriore iniziativa nell’ambito nel nostro impegno responsabile in questo momento difficile”. Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato: “La comunità regionale saluta con riconoscenza questa nobile iniziativa, che testimonia un legame – quello tra Generali e il Friuli Venezia Giulia – che non si esaurisce nella ricchezza della propriastoria ma si rinnova invece in una profondità di relazione che emerge con particolare forza nel momento del bisogno”. (segue) (Com)