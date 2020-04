Imprese: coronavirus, Generali dona 1 milione di euro a sistema sanitario di Trieste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha evidenziato: “Questa emergenza Covid-19 sta mettendo in evidenza un grande senso di appartenenza territoriale e di solidarietà. Ringrazio a nome della città di Trieste il Gruppo Generali nelle persone del presidente Gabriele Galateri di Genola e del Group Ceo Philippe Donnet per questo importantissimo sostegno e per essere concretamente sempre al fianco della città. Ognuno con le proprie competenze e capacità si sta impegnando contro questo nemico comune. Insieme vinceremo e ne usciremo più forti e più uniti come comunità”. (Com)