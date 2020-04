India: coronavirus, probabile proroga delle misure di contenimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali imposto in India dal 25 marzo al 14 aprile potrebbe essere prorogato, o comunque revocato solo gradualmente. È quanto emerso dall’incontro in videoconferenza che il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha avuto ieri con i rappresentanti dei partiti che hanno almeno quattro parlamentari. Il premier, si legge in un comunicato del suo ufficio, ha detto che “numerosi governi statali, amministrazioni distrettuali ed esperti hanno chiesto un’estensione della fase di lockdown”. Il leader ha aggiunto che “revocare il lockdown in una sola volta non è consigliabile”, stando a quanto riferito dalla stampa indiana sulla base di audio trapelati dall’interazione. Il tema è stato al centro della riunione, in cui il capo del governo e alti funzionari hanno illustrato le misure prese. Oggi Modi parlerà di nuovo con i capi dei governi statali. (segue) (Inn)