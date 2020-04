India: coronavirus, probabile proroga delle misure di contenimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni dirigenti delle forze di opposizione, tra le quali il Congresso nazionale indiano (Inc), hanno criticato la decisione di sospendere per due anni il Programma di sviluppo dell’area locale dei membri del parlamento (Mplads), che consente ai parlamentari di raccomandare opere di sviluppo nei loro collegi, e di trasferirne le risorse nel Fondo consolidato del governo. C’è stato consenso, invece, sull’ordinanza per la riduzione del trenta per cento per un anno degli stipendi dei parlamentari e dei ministri. Per il suo Congresso sono intervenuti Ghulam Nabi Azad, leader dell’opposizione al Consiglio degli Stati, la camera alta, e Palaniappan Chidambaram. Hanno partecipato anche Sudip Bandyopadhyay dell’Alla India Trinamool Congrress (Tmc), Sanjay Raut dello Shiv Sena (Ss), Pinaki Misra del Biju Janta Dal (Bjd), Sharad Pawar del Partito del congresso nazionalista (Ncp), Ram Gopal Yadav del Partito socialista (Sp), Sukhbir Singh Badal dello Shiromani Akali Dal (Sad), S.C. Mishra del Partito della società maggioritaria (Bsp), Vijay Sai Reddy e Mithun Reddy, dell’Ysr Congress Party (Ysrcp), Rajeev Ranjan Singh del Janta Dal United (Jdu). (Inn)