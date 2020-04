Yemen: la coalizione saudita offre una tregua, gli Houthi rispondono con una contro-proposta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera, invece, il portavoce della Coalizione militare a guida saudita in Yemen, il colonnello Turki al Maliki, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale di 14 giorni a partire dalle 12 ora locale di oggi, giovedì 9 aprile. La tregua potrà essere estesa con l'obiettivo di creare condizioni adeguate per rispondere all’appello del rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite in Yemen, Martin Griffiths, volto a tenere un incontro tra il governo riconosciuto con sede ad Aden (nel sud del paese), i ribelli sciiti Houthi che controllano la capitale Sana’a (nel nord) e una delegazione militare della Coalizione militare. I negoziati dovranno discutere, sotto la supervisione dell'inviato dell'Onu, i meccanismi per arrivare a un cessate il fuoco permanente nello Yemen. In particolare, riferisce l’emittente televisiva satellitare di proprietà saudita “Al Arabiya”, si parlerà dei passi da attuare per costruire la fiducia e riprendere il processo politico tra le parti yemenite, con l’obiettivo di giungere a avere e proprie consultazioni tra i partiti yemeniti per arrivare a una soluzione politica globale. (segue) (Res)