Yemen: la coalizione saudita offre una tregua, gli Houthi rispondono con una contro-proposta (4)

- Intanto a poche ore dall'entrate in vigore della tregua, l'esercito regolare yemenita, supportato dalla Coalizione militare a guida saudita, ha conquistato ieri la caserma di Al Labanat, ad est di Hazm, nella provincia di Al Jawf, infliggendo una dura sconfitta alle forze dei ribelli sciite Houthi sostenute dall’Iran. Il centro media delle forze armate yemenite ha dichiarato, in una nota, che l'attacco ha permesso la liberazione di vaste aree dalla milizia Ansar Allah (meglio nota come Houthi) che ha subito vittime e la perdita di attrezzature. La dichiarazione ha spiegato che l'attacco a sorpresa di ieri ha permesso all'esercito di avanzare di circa 20 chilometri nella zona di Lashsha e Khusf, a est di al Hazm. L'esercito nazionale è riuscito a catturare 17 elementi Houthi e a recuperare tre veicoli e numerose armi leggere e munizioni. (segue) (Res)