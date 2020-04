Coronavirus: Provenzano, liquidità contro mafie e per tenere vivo tessuto produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro il ricatto della criminalità organizzata a imprese e famiglie "dobbiamo dare liquidità". Lo ha affermato il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital. In particolare con il decreto si immette una dose "massiccia" di liquidità alle imprese "per tenere in vita il tessuto produttivo", ha spiegato il ministro prima di ribadire che "c'è un livello di sommerso", rispetto al quale non si può "mettere la testa sotto la sabbia, vale il 15 per cento in Italia e il 30 per cento nel Mezzogiorno. Il tema - ha aggiunto Provenziano - non è giustificare il sommerso, ma creare nella crisi dei percorsi di emersione nella legalità". (Rin)