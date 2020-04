Coronavirus: medici russi curano primi pazienti nell'ospedale da campo a Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci pazienti con diagnosi confermata di Covid-19 sono attualmente in cura in un ospedale da campo a Bergamo, dove lavorano medici militari russi. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in un comunicato. "Medici militari russi, insieme a colleghi italiani, stanno ricevendo e curando pazienti con infezione da coronavirus nell'ospedale da campo di Bergamo. I team internazionali comprendono anestesisti, medici generici, epidemiologi e infermieri. Oltre agli specialisti medici, traduttori russi sono in servizio in ogni squadra per aiutare i medici a comunicare con pazienti e colleghi italiani. Attualmente, ci sono dieci pazienti con infezione da coronavirus in ospedale. I primi quattro pazienti sono stati ricevuti da specialisti russi e continuano il loro trattamento", si legge nella nota del ministero della Difesa. (Rum)