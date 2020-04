Coronavirus: Gallera, in Lombardia da giorni rallentamento significativo di tutti gli indici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia “c’è un rallentamento significativo ormai da giorni di tutti gli indici, compreso quello dei decessi. È una situazione in miglioramento ma abbiamo visto la velocità e anche la letalità del virus quindi bisognerà restare a casa e resistere ancora un po’ per soffocarlo in questa fase definitivamente”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia al Welfare, Giulio Gallera, intervenendo telefonicamente a 'Radio anch’io' su Rai Radio 1 in merito all’emergenza coronavirus. (Rem)