Libia: nuove guarigioni da coronavirus, i casi attivi sono scesi a 12

- Il Centro per il controllo delle malattie in Libia ha annunciato che sei pazienti contagiati da coronavirus sono guariti, portando il numero totale di casi attivi a dodici, dopo la morte di una donna 85enne malata la scorsa settimana. Il numero totale di casi confermati in Libia ha raggiunto quota venti tra Tripoli e Misurata, mentre un singolo caso è stato registrato a Bengasi, nella Libia orientale. Il ministero della Sanità nella seconda città della Libia ha annunciato di aver messo in quarantena la famiglia del paziente risultato positivo al test del virus Sars-Cov-2 e che oltre 51 persone che avevano avuto contatti personali con lui. E’ stato posto in isolamento anche il personale medico entrato in contatto con il primo contagiato. (Lit)