Russia: oggi rimpatrio di 457 cittadini con volo dall'Indonesia

- Un volo di rimpatrio da Denpasar, in Indonesia porterà oggi a Mosca 457 cittadini russi. Lo ha riferito l'Agenzia federale per il trasporto aereo a "Ria Novosti". "Solo il volo dell'Aeroflot da Denpasar a Mosca è previsto per oggi", ha dichiarato l'Agenzia federale dei trasporti aerei. Si prevede di rimpatriare 457 passeggeri, che voleranno sulla capitale. Il consiglio di coordinamento del governo per la lotta al coronavirus ad inizio settimana ha annunciato la ripresa dei voli di rimpatrio, in un primo momento sospesi nella notte del 4 aprile. Il 6 aprile sono stati effettuati i primi due voli da Bishkek a Ekaterinburg e da Dhaka a Nizhny Novgorod. Il 27 marzo, sullo sfondo della pandemia di coronavirus, la Russia ha fermato voli regolari e charter con altri paesi ad eccezioni dei rimpatri dei voli cargo, postali, medici e umanitari, dei voli a vuoto per manutenzione, del transito con atterraggio per rifornimento di carburante o cambio di equipaggi sul territorio. Ulteriori voli devono sottostare a singole decisioni del governo. (Rum)