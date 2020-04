India: coronavirus, diversi Stati impongono l’obbligo di indossare mascherine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un significativo aumento dei casi nell’ultima settimana è legato al focolaio originato a Nuova Delhi, riconducibile a un evento internazionale dell’organizzazione religiosa islamica Jamaat Tabligh svoltosi dal 13 al 15 marzo nella zona di Nizamuddin West, che ha coinvolto più di duemila di persone. Il quartier generale (Markaz) dell’organizzazione è guidato dal maulana Muhammad Saad Kandhlawi, che al momento si trova nella sua residenza. Saad ha detto di essersi messo in autoisolamento; sarà sottoposto a test e sarà valutato l’eventuale trasferito in un centro per la quarantena. Probabilmente sarà interrogato in videoconferenza perché, insieme ad altre sei persone, è iscritto nel registro degli indagati per violazione delle restrizioni agli assembramenti. Il centro ha emesso un comunicato in cui ha negato qualsiasi violazione. (segue) (Inn)