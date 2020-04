India: coronavirus, diversi Stati impongono l’obbligo di indossare mascherine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alle ultime statistiche diffuse dal ministero della Sanità, i pazienti colpiti dal virus sono per il 76 per cento maschi e per il 24 per cento femmine. Il 47 per cento ha meno di 40 anni, il 34 per cento ha un’eta compresa tra i 40 e i 60 anni e il 19 per cento ha più di 60 anni. Per quanto riguarda i deceduti, nel 73 per cento dei casi sono uomini e nel 27 per cento donne. Il 63 per cento dei decessi si registra tra gli ultrasessantenni, il 30 per cento nella fascia 40-60 anni e il sette per cento tra persone al di sotto dei 40 anni. L’86 per cento dei deceduti aveva anche altre patologie, come il diabete, l’ipertensione, disfunzioni renali croniche e disturbi cardiaci. (Inn)