Coronavirus: Provenzano, Mes inadeguato, Commissione sta facendo passi avanti

- Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, intervenendo ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital, ha spiegato di ritenere "il Mes uno strumento inadeguato: era previsto per shock asimmetrici. Oggi siamo in una situazione diversa perchè c'è una crisi sistemica e dunque abbiamo bisogno di fare passi avanti". Quanto alle parole di ieri del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul futuro dell'Europa il ministro ha spiegato che si è trattato di "un allarme, non un auspicio. Dobbiamo far valere l'interesse nazionale, ma costruendo delle alleanze, che è quello che il governo ha fatto fin qui. Il tema - ha chiarito - non è l'Europa ma gli egoismi di alcuni governi nazionali. La Commissione sta facendo passi avanti". (Rin)