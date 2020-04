Cina: coronavirus, Consiglio di Stato emette nuovi regolamenti per gestione casi asintomatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato stabilisce inoltre che per i pazienti asintomatici che sono stati rilasciati dall'osservazione medica, ulteriori osservazioni mediche e follow-up continueranno per 14 giorni e oltre a riesami di follow-up nella seconda e quarta settimana in ospedali designati. "La nuova politica svelata, appositamente progettata per affrontare i casi asintomatici, mira a respingere i rischi di un'epidemia di rimbalzo in Cina ed evitare nuove infezioni su larga scala causate da pazienti asintomatici", ha affermato Cai Jiangnan, direttore del Centro di controllo della salute presso la Scuola internazionale di business Cina-Europa. Il quotidiano spiega che il monitoraggio ha dimostrato che i pazienti asintomatici vengono scoperti principalmente da cinque canali: osservazione medica di persone che hanno avuto stretti contatti con pazienti Covid-19; indagine su epidemie a grappolo; localizzazione di fonti di infezione; test su persone che hanno avuto una storia di viaggio o di residenza nelle aree epidemiche in patria o all'estero e persone identificate in indagini epidemiologiche e screening. (segue) (Cip)