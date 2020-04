Cina: coronavirus, Consiglio di Stato emette nuovi regolamenti per gestione casi asintomatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato la necessità di migliorare la divulgazione delle informazioni: i dipartimenti amministrativi e le autorità sanitarie dovrebbero riferire su casi asintomatici su base giornaliera e ogni provincia (regione e comune) dovrebbe pubblicare statistiche sulle infezioni nazionali e importate. Tra le crescenti preoccupazioni del pubblico per i vettori asintomatici, il Consiglio di Stato cinese ha aggiunto una nuova funzione nel suo programma di servizio su WeChat per consentire ai cinesi di verificare se si sono mai seduti vicino a un paziente asintomatico confermato su treni e aerei. Secondo le diposizioni, i pazienti asintomatici verranno messi in quarantena collettivamente per 14 giorni e sottoposti a due test dell'acido nucleico. (segue) (Cip)