Cina: coronavirus, Consiglio di Stato emette nuovi regolamenti per gestione casi asintomatici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il test dell'acido nucleico rimane positivo, continuerà l'osservazione medica isolata. I pazienti asintomatici verranno conteggiati come casi confermati una volta che iniziano a mostrare sintomi clinici e devono essere inviati agli ospedali designati per le cure. Anche le persone che hanno avuto stretti contatti con essi devono essere messe in quarantena per 14 giorni. Il Consiglio di Stato ha inoltre emesso documenti che rafforzano la gestione dei pazienti guariti e dimessi. Gli ospedali designati dovrebbero organizzare un piano di riesame da due a quattro settimane per i pazienti Covid-19 dimessi, concentrandosi su riesami della routine ematica, biochimica e saturazione di ossigeno, esame di nuovi agenti patogeni del coronavirus; la priorità è data alla selezione di campioni di espettorato con maggiore affidabilità, secondo un documento rilasciato dal Consiglio di Stato. (segue) (Cip)