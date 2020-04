Cina: coronavirus, Consiglio di Stato emette nuovi regolamenti per gestione casi asintomatici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i pazienti dimessi risultano nuovamente positivi con manifestazioni cliniche come febbre e tosse, oltre alla Tc che mostra che le lesioni polmonari sono aggravate, verrebbero classificati come pazienti confermati e trasferiti al più presto in un ospedale designato per ulteriori trattamenti. "L'allentamento del blocco significa che Wuhan è stato al passo con il ritmo delle battaglie contro il virus in altre città cinesi. Ma ciò non significa che possiamo ancora fare una pausa", ha detto Zeng Guang, esperto della Commissione nazionale cinese per la salute. Ha suggerito che i pazienti asintomatici sono diventati la nuova preoccupazione della battaglia contro il virus, ma non dovrebbe essere fonte di eccessiva preoccupazione in quanto la scala dei pazienti, la gravità e la capacità di contagio del virus, non sono gravi e sono controllabili. (segue) (Cip)