Cina: coronavirus, Consiglio di Stato emette nuovi regolamenti per gestione casi asintomatici (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Li Lanjuan, noto epidemiologo cinese della provincia dello Zhejiang che ha lavorato in prima linea contro l'epidemia a Wuhan, ha cercato di alleviare le preoccupazioni del pubblico sulla riapertura della città. "Le persone che lasciano Wuhan saranno sottoposte a test di acido nucleico extra per Covid-19 nelle loro destinazioni e alcuni potrebbero anche sottoporsi a una quarantena di 14 giorni. Quindi, fintanto che tutti saranno responsabili della propria salute, dovremmo essere al sicuro", ha spiegato Li. "Date le attuali misure di prevenzione e controllo dell'epidemia adottate in Cina, le persone infette asintomatiche possono essere rilevate e controllate in tempo e hanno meno probabilità di causare un nuovo focolaio epidemico", ha detto Zhang Boli, accademico presso l'Accademia cinese di ingegneria e uno dei maggiori esperti di consulenza sulla lotta contro l'epidemia in Hubei. (segue) (Cip)