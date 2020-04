Cina: coronavirus, Consiglio di Stato emette nuovi regolamenti per gestione casi asintomatici (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zhang ha anche osservato che non è necessario reagire in modo eccessivo, poiché è attualmente in corso un'indagine epidemiologica a Wuhan sulla nuova infezione da coronavirus, che potrebbe aiutare a rilevare in tempo i pazienti asintomatici. I test sugli anticorpi potrebbero anche riflettere lo stato di immunità della popolazione. Le autorità locali di diverse regioni del paese stanno conducendo test dell'acido nucleico e ispezioni sanitarie delle persone che rientrano dalle aree colpite dall'epidemia. "In base alle attuali severe misure di controllo, le persone che hanno lasciato Hubei sono state messe in quarantena per un periodo abbastanza lungo. Hanno fatto alcuni controlli sanitari e sono sani come le persone di altre aree. Non presenteranno rischi particolari", ha affermato il professor Lu Lin del Sesto ospedale dell'Università di Pechino e accademico presso l'Accademia cinese delle scienze. (Cip)