Cina-Europa: trasporto ferroviario merci aumentato del 44,1 per cento nel primo trimestre

- La provincia di Jiangsu, nella Cina orientale, ha visto un'impennata nei viaggi dei treni merci Cina-Europa nel primo trimestre, secondo i dati pubblicati oggi dalle dogane di Nanchino. La provincia ha registrato 287 viaggi in treno con 22.300 container standard trasportati dal servizio di trasporto merci Cina-Europa nel primo trimestre. Il valore totale delle merci è salito del 44,1 per cento su base annua a 2,45 miliardi di yuan (347 milioni di dollari). La città di Suzhou, il cuore economico di Jiangsu, ha contribuito in modo determinante all'aumento del servizio di trasporto merci. Ha registrato 32 viaggi in treno merci Cina-Europa nel solo mese di marzo, il 40 per cento in più rispetto al totale dei primi due mesi. Le dogane hanno attribuito l'ondata in parte alla ripresa del lavoro delle imprese del commercio estero locale che inviano esportazioni in Europa, mentre l'epidemia da coronavirus è andata attenuandosi in Cina. La dogana ha semplificato le formalità di sdoganamento concedendo approvazioni online e conducendo controlli elettronici per facilitare il processo. (Cip)